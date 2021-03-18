18 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улица Кара-Кужур);

9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Орго», отрезки улиц Манаса, Кирова, Абдумомунова, Исанова, Толстого, От-Араба, Уркор, Лущихина, Таттыбубу, Ашар, Ак-Туз, Токтосун;

9.00-17.00 — жилмассивы «Чон-Арык», «Ала-Арча», «Боз-Болток», «Ынтымак», отрезки улиц Волокаламской, Садырбаева, Подольской;

9.00-15.00 — отрезки улиц Турусбекова, Иваницына, Жумабека, Уметалиева, Жибек Жолу, Шевченко, Тимура Фрунзе, Калыка Акиева, Тимирязева, Молодая Гвардия;

9.30-16.00 — жилмассивы «Красный строитель» (улицы Дубосековская, Набережная, Нурская, переулки Зеравшанский, Берликский), «Колмо» (улицы Медина, Ак-Жол, Республиканская, Коммунарова);

9.30-15.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улица Бакай-Ата).

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 8.00-17.00 — села Дачное (улицы Береговая, Ленина), Каирма;

9.00-17.00 — села Таш-Мойнок (улицы Жайлообай-Ата, Новая, Эшимкулов), Маевка (улицы 8 Марта, Дачная, переулки Дачный, Ала-Арчинский), Кара-Жигач (улицы Кондучалова), Аламедин (улицы Гоголя, Школьная, Долон, Кыргызстанская, Горького, Ат-Башинская, Панфилова, Кожожаша, Кожомкулова, Манаса), Пригородное (улицы Маяковского, Первомайская); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Железнодорожная, Полевая, переулок Железнодорожный), села Джаны-Джер, Западное (улицы Молодая Гвардия, Парковая, Гасангусенова, Рамазана), Чон-Джар (улица Термечикова), Кызыл-Туу (улицы Абакир, Билалы, Свечникова, Заречная, Конок, Проектируемая, Якупбаева), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Полярная, Пограничная, Северная, Токтогула, Советская, тупики Советский, Токтогула), Сокулук, Чон-Джар (улица Термечикова), Студенческое (улица Комсомольская), Военно-Антоновка (улицы Советская, Пограничная, Ала-Арчинская, Кирова, Полярная, Северная, Токтогула, тупики Советский, Токтогула);

10.00-17.00 — села Тош-Булак (улица Советская);

9.30-10.30 — села Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Холодное ущелье имени Айзабекова,Четинди, Токтогула, Гагарина, ГЭС, Вет-Ирвис), Конуш (улицы Осмонкулова, Школьная, Шопокова, Джумабаева, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка, дача «Электромеханик»), Саз (улицы Бекбалаева, Станция «Эдельвейс»);

14.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Атбашинская, Молодежная); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Беловодское (детский дом инвалидов), Маловодное (улица Муханова), Бала-Айылчы (улицы Термечикова, Гагарина), Александровка (улицы Фрунзе, Комсомольская, Колхозная, Буденного); Жайылский РЭС 8.30-16.00 — села Кызыл-Дыйкан Полтавка, Петропавловка Эриктуу (улица Центральная);

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Студенческая, Шопокова, Горная, Шевченко, Дружба, Стадионная, Панфилова, Калининская, Горького, Пограничная, Кожомбердиева, Оторбаева, Целинная, Федорова, Фурманова, Космодемьянской, Свердлова, переулок Веселый); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Люксембург (улица Строительная), Интернациональное (улица Первомайская), Туз (улицы Осмонова, Дербишева, Кадыке уулу Билял), Новопокровка (улицы Курманджан Датки); Иссык-Атинский РЭС 9.00-17. 00 — села Юрьевка, Эпкин; Чуйский РЭС 5.00-19.00 — села Чуй (улицы Покровская, Ибраимова, Гагарина).