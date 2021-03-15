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Общество

ГУВД провело рейд «Бандит»: раскрыто 92 преступления, в том числе убийства

Сотрудники столичной милиции в целях предупреждения и пресечения проявления преступности провели оперативно-поисковые и профилактические мероприятия под условным названием «Бандит». Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

За двое суток оперативники криминальной милиции совместно с подразделениями Патрульной службы милиции и бойцами спецназа раскрыли 92 преступления и проступка, по горячим следам раскрыто 20 фактов, убийств — 2, грабежей — 3, краж — 10, мошенничества — 13, хулиганства — 5, вымогательства — 2, незаконного оборота оружия и боеприпасов — 1, хранения и употребления наркотических средств — 1, задержаны ранее находившиеся в розыске — 4, составлено протоколов за нарушение Правил дорожного движения — 108, водворено на штрафстоянку 17 транспортных средств.

Проверены по месту жительства ранее судимые лица, также обследованы подвальные и чердачные помещения в зданиях и сооружениях, площадки на стройках, возможные места посещения преступных элементов, диско-клубы, сауны, частные гостиницы, увеселительные заведения, торговые центры и рынки.

Профилактические мероприятия будут продолжены, проинформировали в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186546/
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