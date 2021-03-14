Журналистам Factcheck и гражданскому активисту Улану Усейину угрожают в Оше

Журналистам Factcheck.kg и активисту Улану Усейину угрожают расправой, если они приедут в Ош. Сообщения опубликованы в соцсетях.

Отметим, ранее в Facebook представители сайта анонсировали мероприятие в южной столице и объявили прием заявок на неформальную встречу по фактчекингу. Планировалось, что во встрече примут участие журналисты Асель Сооронбаева и Ярослав Тартыков, а также активист Улан Усейин.

Пользователь Али Абдразаков поделился этой публикацией с призывами не допустить проведение мероприятия. В комментариях открыто угрожают журналистам и всем, кто их поддерживает.

В МВД и УВД Оша пока никак не комментируют публикации.

Представители гражданского общества и руководители ряда СМИ призывают правоохранительные органы отреагировать на угрозы и обеспечить безопасность журналистов и активиста.

24.kg просит председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева считать эту информацию официальным обращением о принятии мер к пользователю соцсети Али Абдразакову, который угрожает нашим коллегам.