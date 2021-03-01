Марши за законность. Улан Усеин о поступающих угрозах и эффекте мирных митингов

В Бишкеке уже четыре месяца проходят воскресные митинги за законность.

Участники традиционно собираются возле железнодорожного вокзала, затем пешим маршем с плакатами и транспарантами идут до центральной площади Ала-Тоо.

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Так активисты привлекают внимание властей к ситуации в Кыргызстане. Изначально поводом для акций протеста стало изменение Конституции. Митингующие продолжают заявлять, что в новой редакции множество недоработок и принимать ее нельзя.

Журналист 24.kg поговорил с одним из организаторов еженедельных митингов за законность Уланом Усеином. Он рассказал о целях, которые преследуют участники пеших маршей, и об угрозах, которые поступают им в социальных сетях.

Фото Facebook. Улан Усеин

— Как появилась идея пеших маршей?

— После прихода новой власти мы поняли, что она начала нарушать закон и будет продолжать это делать. И в какой-то момент решили выходить на митинги за законность. И мы изначально планировали, что шествия будут каждое воскресенье.

Вместе с экспертами и юристами мы стали смотреть, какие шаги будет делать государство, что оно хочет и как это будет выглядеть. Потом Садыр Жапаров начал говорить про референдум и Конституцию. Мы поняли, что они могут быстро подготовить документ и принять новый Основной закон. На третьем марше участники уже выходили и против Ханституции.

— Вы уже несколько месяцев проводите акции протеста. Но требования и лозунги иногда разные. Почему?

— Выходим уже четвертый месяц, марш провели 16 раз. С самого начала, как я уже говорил, мы призывали власти работать в рамках закона. Но потом, когда Райымбека Матраимова отпустили, протестующие стали требовать и справедливости. Потом так же говорили и по поводу приграничных вопросов в Баткенской области. В итоге несколько раз добавляли различные лозунги, все зависит от ситуации в Кыргызстане.

Фото 24.kg. Марш за законность

— Какой результат дают мирные шествия? Кто-нибудь обращает на вас внимание?

— Результаты очень хорошие. До нашего шествия власти хотели принять новую Конституцию без обсуждений, но потом все же задумались и создали конституционное совещание. Есть положительное решение и по поводу Райымбека Матраимова. Как мы знаем, его задержали уже второй раз.

Не только государство обращает внимание на нас, но и простые граждане. Они стали понимать суть наших митингов, начали говорить о своих проблемах.

Каждый кыргызстанец должен знать свои права и бороться за них. Улан Усеин

— Кто выходит на митинги?

— В них участвуют обычные люди из Бишкека, некоторые приезжают из регионов страны. Они все выражают свою гражданскую позицию. Организаторы акции как-то раз делали видеоопрос среди участников — зачем они приходят, что их побуждает. Все люди отвечают адекватно, осознанно. Граждане уже понимают, что происходит в Кыргызстане и самостоятельно принимают решения — выйти против той или иной ситуации.

— Сталкивались ли вы с противодействием?

— Были неоднократные провокации на нашем мирном марше, некие люди пытались сорвать шествия. Сейчас угрожают лишь в Сети каждый день, пишут разное, к этому уже все мы привыкли.

В социальных сетях поступают и угрозы. В основном гадости пишут фейки (тролли). Но есть реальные люди — сторонники действующей власти. Они угрожали и угрожают, с этим ничего не поделать.

Фото 24.kg. Марш за законность

— Вы планируете продолжать шествия?

— Конечно, мы будем и дальше проводить акции, до выборов. Потому что мы — за законность, и не хотим, чтобы приняли новую Конституцию. В проекте очень много недоработок, разработка редакции нелегитимна, незаконна.

Вместе с экспертами мы анализируем предлагаемую Конституцию, там очень много страшных моментов. Поэтому об этом нужно говорить дальше, показывать, что нам не безразлична судьба Кыргызстана.