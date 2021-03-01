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Общество

Сторонники Садыра Жапарова хотят выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию

Сторонники президента Садыра Жапарова хотят выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию. С таким предложением выступил член партии «Мекенчил», бывший депутат парламента Нооманжан Аркабаев.

По его словам, Садыр Жапаров 15 лет ведет борьбу за законность в стране и защиту прав человека, несмотря на гонения и жизненные трудности.

«В свое время президент ЮАР Нельсон Мандела был удостоен премии за то, что всю свою жизнь посвятил защите прав человека. Садыр Жапаров тоже достоин Нобелевской премии за неустанный труд в защиту прав человека», — считает Нооманжан Аркабаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184923/
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