Снегопад в Бишкеке. Как проходит очистка дорог, рассказали в мэрии

Городские службы вышли ночью на очистку столичных улиц и тротуаров от снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, к уборке привлечены 37 единиц спецтехники: 25 снегоуборочных машин, 4 универсальные машины УКМ, 4 мини-трактора «Беларус», 2 фронтальных погрузчика и 2 грузовика ЗИЛ-130.

«К утру израсходована 551 тонна технической соли. В штатном режиме работают 645 дворников, 121 грузчик «Тазалыка», сотрудники дорожно-эксплуатационного отдела и команда из ста человек по вывозу ТБО. Работа по очистке будет продолжаться непрерывно», — отметили в муниципалитете.

Заявки и обращения по уборке снега, льда, посыпке солью проезжей части дорог и тротуаров на остальной территории горожане могут отправлять на WhatsApp столичной мэрии 0554182185 или звонить по номерам: 1840 и 1850 круглосуточно.