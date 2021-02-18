В 4-м микрорайоне Бишкека запущен пилотный проект по раздельному сбору мусора. Об этом на своей странице в Facebook сообщила жительница района, член ОФ «Наше Право» Светлана Антропова.

По ее словам, проект запущен общими усилиями МП «Бишкекский санитарный полигон», ТОС-4 (территориальное общественное самоуправление) и МТУ-11.

«Давайте начнем с себя, семьи, дома и общими усилиями начнем разделять мусор, чтобы хлеб не лежал в мусорке рядом с туалетной бумагой, пластик отделим от стекла и бумаги», — отметила она.