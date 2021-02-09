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Общество

Более 230 миллионов сомов потратило МЧС на дезинфекцию и продукты питания за год

Более 230 миллионов сомов потратило МЧС на дезинфекцию и продукты питания для врачей, милиции, пациентов, зараженных коронавирусом, за 2020 год. Об этом сообщили в ведомстве.

По его информации, во время пандемии Министерство чрезвычайных ситуаций проводило дезинфекционные работы, обеспечивало продуктами питания пациентов, врачей и сотрудников милиции.

«В Министерстве чрезвычайных ситуаций прошло коллегиальное заседание по итогам 2020 года. Общий объем средств, использованных на эти мероприятия, составил 238 миллионов 107 тысяч 800 сомов. В прошлом году на профилактические и аварийно-спасательные работы израсходовано 68 миллионов 923 тысячи сомов», — сообщили в МЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182864/
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