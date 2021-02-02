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Общество

ЦОН в «АЮ Гранд Комфорте» не работает из-за пожара. Адреса других центров

Пожар в торговом центре «АЮ Гранд Комфорт» локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, возгорание произошло в щитовой, поэтому в здании отключено электричество. На место прибыл один пожарный расчет.

Все посетители и сотрудники Центра обслуживания населения и автоЦОНа эвакуированы. Пострадавших нет. Имущество, архивы и хранящиеся документы в целостности и сохранности.

Сейчас деятельность автоЦОНа и ЦОН-2, кол-центра 119, расположенных в «АЮ Гранд Комфорт», временно приостановлена до устранения неполадок.

Для получения услуг граждане могут обратиться в другие ЦОН:

  • ЦОН-1, 12-й микрорайон, улица Нуркамал Жетикашкаевой, 29 (здание ДК);
  • ЦОН-3, бульвар Молодой Гвардии, 4 (пересекает улицу Боконбаева);
  • ЦОН-4, улица Ауэзова, 1/5 (здание «Два прораба»);
  • ЦОН, улица Садырбаева, 107 (пересекает улицу Ахунбаева);
  • ЦОН, улица Тоголока Молдо, 21 (пересекает улицу Фрунзе).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182015/
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