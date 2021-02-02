ЦОН в «АЮ Гранд Комфорте» не работает из-за пожара. Адреса других центров

Пожар в торговом центре «АЮ Гранд Комфорт» локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, возгорание произошло в щитовой, поэтому в здании отключено электричество. На место прибыл один пожарный расчет.

Все посетители и сотрудники Центра обслуживания населения и автоЦОНа эвакуированы. Пострадавших нет. Имущество, архивы и хранящиеся документы в целостности и сохранности.

Сейчас деятельность автоЦОНа и ЦОН-2, кол-центра 119, расположенных в «АЮ Гранд Комфорт», временно приостановлена до устранения неполадок.

Для получения услуг граждане могут обратиться в другие ЦОН: