ЦОН в «АЮ Гранд Комфорте» не работает из-за пожара. Адреса других центров

Пожар в торговом центре «АЮ Гранд Комфорт» локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.
По ее данным, возгорание произошло в щитовой, поэтому в здании отключено электричество. На место прибыл один пожарный расчет.
Все посетители и сотрудники Центра обслуживания населения и автоЦОНа эвакуированы. Пострадавших нет. Имущество, архивы и хранящиеся документы в целостности и сохранности.
Сейчас деятельность автоЦОНа и ЦОН-2, кол-центра 119, расположенных в «АЮ Гранд Комфорт», временно приостановлена до устранения неполадок.
Для получения услуг граждане могут обратиться в другие ЦОН:
- ЦОН-1, 12-й микрорайон, улица Нуркамал Жетикашкаевой, 29 (здание ДК);
- ЦОН-3, бульвар Молодой Гвардии, 4 (пересекает улицу Боконбаева);
- ЦОН-4, улица Ауэзова, 1/5 (здание «Два прораба»);
- ЦОН, улица Садырбаева, 107 (пересекает улицу Ахунбаева);
- ЦОН, улица Тоголока Молдо, 21 (пересекает улицу Фрунзе).