Кыргызстанцы могут подать заявки на обучение в вузах Венгрии

Кыргызстанцы могут подать заявки на англоязычные магистерские курсы в 2021/2022 учебном году в вузах Венгрии. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Набор студентов проводится на следующие курсы в Университете имени святого Иштвана:

управление водными ресурсами в сельском хозяйстве ;

; защита растений ;

; растениеводство .

В ведомстве отметили, что стипендиальная программа обеспечивает оформление заявки и оплату обучения на протяжении всего периода учебы; предоставление основных книг и учебных пособий; проживание в общежитии; компенсацию суточных расходов; медицинское обслуживание.

Все вышеуказанные расходы финансируются правительством Венгрии в соответствии с соглашением, подписанным с Продовольственной программой ООН в 2007 году. Оно предусматривает покрытие затрат студенту, но не членам его семьи.

Отбор студентов будет проходить в два этапа. На первом предварительно рассмотрят досье кандидатов и представят рекомендации Министерству сельского хозяйства Венгрии, которое в свою очередь будет направлять заявки в соответствующие университеты с учетом выбора заявителей. На втором кандидатам может быть предложено пройти письменный или устный экзамен по английскому языку. Решение о зачислении кандидатов будет приниматься исключительно университетами.

Заявления заинтересованных кандидатов должны быть представлены по электронной почте до 28 февраля 2021-го. Получить подробную информацию можно по ссылкам:

Дополнительные вопросы можно задать по адресу: REU-Scholarship@fao.org