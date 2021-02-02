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Общество

Кыргызстанцы могут подать заявки на обучение в вузах Венгрии

Кыргызстанцы могут подать заявки на англоязычные магистерские курсы в 2021/2022 учебном году в вузах Венгрии. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Набор студентов проводится на следующие курсы в Университете имени святого Иштвана:

  • управление водными ресурсами в сельском хозяйстве;
  • защита растений;
  • растениеводство.

В ведомстве отметили, что стипендиальная программа обеспечивает оформление заявки и оплату обучения на протяжении всего периода учебы; предоставление основных книг и учебных пособий; проживание в общежитии; компенсацию суточных расходов; медицинское обслуживание.

Все вышеуказанные расходы финансируются правительством Венгрии в соответствии с соглашением, подписанным с Продовольственной программой ООН в 2007 году. Оно предусматривает покрытие затрат студенту, но не членам его семьи.

Отбор студентов будет проходить в два этапа. На первом предварительно рассмотрят досье кандидатов и представят рекомендации Министерству сельского хозяйства Венгрии, которое в свою очередь будет направлять заявки в соответствующие университеты с учетом выбора заявителей. На втором кандидатам может быть предложено пройти письменный или устный экзамен по английскому языку. Решение о зачислении кандидатов будет приниматься исключительно университетами.

Заявления заинтересованных кандидатов должны быть представлены по электронной почте до 28 февраля 2021-го. Получить подробную информацию можно по ссылкам:

Дополнительные вопросы можно задать по адресу: REU-Scholarship@fao.org
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181905/
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