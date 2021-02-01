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Общество

Журналиста Ыдырыса Исакова грозят принудительно доставить на допрос в ГКНБ

Журналиста Ыдырыса Исакова вызвали на допрос в центральный аппарат ГКНБ. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам журналиста, ранее его вызывали на допрос в управление ГКНБ Оша по делу сотрудника Финпола Айбека Токоева, но он не состоялся.

Ыдырыса Исакова
Фото Ыдырыса Исакова. Журналиста вызвали на допрос в центральный аппарат ГКНБ

«Сначала меня вызвали в устной форме как свидетеля. Когда пришел, сотрудники ГКНБ сказали, что я опоздал и у них другие дела. Сегодня вручили повестку о том, что завтра я должен явиться на допрос в центральный аппарат ГКНБ в Бишкеке. Однако у меня нет возможности приехать в столицу, поскольку дорога стоит денег и ночевать не у кого. В повестке указано, что меня могут принудительно доставить на допрос. Честно говоря, это более выгодный вариант», — сказал Ыдырыс Исаков.

Напомним, АКС ГКНБ возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения Айбека Токоева. По предварительной оценке, общая стоимость недвижимости бывшего начальника управления ГСБЭП составляет более $4 миллионов, что не соответствует его легальным доходам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181898/
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