В Бишкеке к зданию Дома правительства на одиночный пикет вышел бывший юрист балыкчинского филиала ЗАО «Финка Банк» Асылбек Максутов. По его словам, он был незаконно уволен за то, что хотел создать профсоюз работников банка, после пытался восстановиться на работе через суд.

«25 августа прошлого года я обратился в Городской суд Балыкчи. Судья вернул мне исковое заявление, мотивировав это тем, что дело якобы подсудно суду Свердловского района Бишкека. Но это не так. По закону граждане имеют право защищать свои права в судах по месту жительства и работы. Я обжаловал решение в областном и Верховном судах. Но все они оставили его в силе. Это прямое нарушение моих прав. Как человек будет судиться в Бишкеке, когда сам он проживает в другом городе и даже в другом регионе страны? Это произвол, против которого не можем бороться даже мы, юристы. Я уже не говорю о рядовых гражданах, которые не знают своих прав. Для меня это дело принципа», — сказал Асылбек Максутов.

Фото 24.kg. В Бишкеке юрист вышел на одиночный пикет против судебного произвола

Юрист намерен добиваться дисциплинарного наказания для судей, принявших незаконное, по его мнению, решение. Он также объявил голодовку.