В Джалал-Абаде представители омбудсмена проверили ИВС. Какие нарушения выявлены

Сотрудники представительства акыйкатчи посетили ИВС РОВД Базар-Коргонского и Ноокенского районов. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Уточняется, что во время проверки первого ИВС в камерах находилось 14 задержанных. На питание каждого из содержащихся ежесуточно выделяется по 120 сомов.

«В ходе ознакомления с личными делами выяснилось, что у обвиняемого в разбое мера пресечения в виде содержания под стражей истекла еще 3 января, при этом постановления суда о ее продлении не было. Позже сотрудник ИВС заявил, что документ случайно был отправлен в районный суд вместе с материалами дел других обвиняемых. В качестве подтверждения он предоставил фото постановления суда», — сказали в пресс-службе.

В ИВС РОВД Ноокенского района дежурный сотрудник пытался воспрепятствовать осуществлению проверки, ссылаясь на приказ УВД Джалал-Абадской области. Только после разъяснения представителями акыйкатчи норм закона разрешил посетить изолятор.