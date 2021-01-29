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Общество

В Фонде развития Иссык-Кульской области Счетная палата выявила нарушения

Счетная палата провела аудит деятельности за 2017-2018 годы в Фонде развития Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в ведомстве.

По итогам проверки отмечено наличие на конец 2018-го неиспользованных средств в значительных объемах, что указывает на некачественное планирование расходов.

Напомним, что средства этого фонда образуются за счет так называемого иссык-кульского взноса от ЗАО «Кумтор Голд Компани» в размере 1 процента от валового дохода и зачисляются на его счет и эскроу-счет.

В ходе аудита установлено, что фактически распорядителем средств является глава дирекции по управлению Фондом развития Иссык-Кульской области. Эти полномочия отдал ему полпред правительства в регионе. Но по закону полпред не может делегировать полномочия и создавать учреждения.

«Согласно положению о дирекции, финансирование расходов на ее содержание осуществляется на принципах полного хозрасчета за счет общего объема средств, выделяемых на строительство, ремонт объектов и другие мероприятия от ЗАО «Кумтор Голд Компани», согласно смете, утверждаемой наблюдательным советом фонда. Имущество закреплено за дирекцией на праве хозяйственного владения и управления, тогда как, согласно свидетельству о регистрации, дирекция является учреждением. Необходимо отметить также отсутствие долгосрочного стратегического плана социально-экономического развития области», — говорится в сообщении.

Согласно положению о фонде, деньги не могут быть использованы на расходы, связанные с организационными мероприятиями наблюдательного совета и распорядителя средств фонда. Но за счет этих средств оплачены расходы полпреда на 6 миллионов 654,6 тысячи сомов.

Отмечено отсутствие нормативно-правовых документов, регулирующих штатную численность и систему оплаты труда сотрудников дирекции. Фактически штатная численность и оплата труда в аудируемом периоде определялись заместителем полномочного представителя, материальное стимулирование производилось на основании коллективного договора и решений профсоюзного комитета. При этом аудитом подчеркивается, что штатная численность дирекции ежегодно меняется в сторону увеличения.

За 2017-2018 годы выплачено заработной платы и социальных отчислений на 24 миллиона 28,3 тысячи сомов, премий — на 6 миллионов 384,3 тысячи.

«Установлено завышение строительно-монтажных работ на общую сумму 24 миллиона 998,9 тысячи сомов. Это произошло из-за отсутствия постоянного контроля со стороны специалистов отдела технического надзора дирекции. Аудитом также установлены нарушения законодательства и недостатки при проведении государственных закупок», — заключили в Счетной палате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181694/
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