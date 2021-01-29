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Общество

Мелким фермерам Кыргызстана помогут улучшить условия жизни

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН запустила проект, который поможет улучшить условия жизни более 400 тысяч мелких фермеров Кыргызстана. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, проект поддержит внедрение общепринятых современных систем управления безопасностью пищевых продуктов, основанных на рисках, в производстве и переработке фруктов и овощей.

Это позволит местным производителям обеспечить безопасность своей продукции, расширить доступ на внутренние и международные рынки. Предполагается, что проект поможет увеличить долю внутреннего и международного рынков плодоовощной продукции и улучшить продовольственную безопасность в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181686/
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