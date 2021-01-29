15:27
USD 84.80
EUR 102.52
RUB 1.11
Общество

В Крыму нашли медаль кыргызстанца. Ищут родных, чтобы вернуть

Поисковики нашли в Крыму медаль кыргызстанца «За боевые заслуги». Об этом 24.kg сообщила руководитель поискового движения Кыргызстана «Наша Победа — Биздин Жениш» Светлана Лаптева.

По ее данным, награду нашли недалеко от Симферополя при проведении поискового разведвыхода.

«К нам обратился командир поискового объединения «Крымский рубеж» ДОСААФ России в Крыму Александр Ефанов. По его словам, удалось установить имя владельца медали — Архипов Максим Прокофьевич, 1914 года рождения. Он прошел всю войну. Известно, что боец также был награжден и медалью «За отвагу», — отметила Светлана Лаптева.

Также российские поисковики заметили, что отправляли запрос в Кыргызстан, но никакого ответа не получили. «Неизвестно, когда была утеряна медаль: во время войны или после. Сейчас награда приведена в порядок. Осталось найти родственников», — сказала Светлана Лаптева.

Поисковики просят отозваться родственников солдата для передачи им медали. В учетной карточке указан его домашний адрес: Киргизская ССР, Фрунзенская область, Панфиловский район, станция «Каинда». Связаться можно со Светланой Лаптевой по номеру 0555923603.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181666/
просмотров: 517
Версия для печати
Материалы по теме
77-я годовщина снятия блокады Ленинграда. В Бишкеке прошел митинг-реквием
В Бишкеке почтили память курсантов 40-й отдельной стрелковой бригады
В Бишкеке состоялась презентация книги «Великой Победе — 75 лет»
Кыргызстанцам предлагают принять участие в «Диктанте Победы»
В странах СНГ могут появиться города трудовой доблести. И Бишкек?
Кыргызстанцев приглашают принять участие в акции, посвященной 75-летию Победы
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы!
Нужна помощь. Семья героя ВОВ не может получить его награду
Пограничники Кыргызстана передали эстафету Победы Таджикистану
В городе Ош сегодня приняли эстафету Победы
Популярные новости
Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не&nbsp;фейк Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не фейк
Секретный особняк Эркина Мамбеталиева на&nbsp;Иссык-Куле нашли журналисты Секретный особняк Эркина Мамбеталиева на Иссык-Куле нашли журналисты
В&nbsp;Кыргызстан приехала супруга Жаныша Бакиева В Кыргызстан приехала супруга Жаныша Бакиева
Певица Анжелика и&nbsp;ее&nbsp;дочь в&nbsp;тяжелом состоянии. Девочке предстоит операция Певица Анжелика и ее дочь в тяжелом состоянии. Девочке предстоит операция
Бизнес
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
Как бизнес выживал во&nbsp;время пандемии в&nbsp;Кыргызстане Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в&nbsp;саммите&nbsp;G7 Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в саммите G7
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
29 января, пятница
15:04
В Крыму нашли медаль кыргызстанца. Ищут родных, чтобы вернуть В Крыму нашли медаль кыргызстанца. Ищут родных, чтобы в...
14:39
Садыру Жапарову подсказали, где искать деньги для восстановления экономики
14:26
Избиение Рамазана. Отчима обязали выплатить расходы на лечение ребенка
14:19
Экс-президент Сооронбай Жээнбеков вызван в суд по делу Дуйшенбека Зилалиева
14:09
Кыргызстан построить ГЭС и создать рабочие места не сможет. Мнение эксперта