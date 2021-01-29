В Крыму нашли медаль кыргызстанца. Ищут родных, чтобы вернуть

Поисковики нашли в Крыму медаль кыргызстанца «За боевые заслуги». Об этом 24.kg сообщила руководитель поискового движения Кыргызстана «Наша Победа — Биздин Жениш» Светлана Лаптева.

По ее данным, награду нашли недалеко от Симферополя при проведении поискового разведвыхода.

«К нам обратился командир поискового объединения «Крымский рубеж» ДОСААФ России в Крыму Александр Ефанов. По его словам, удалось установить имя владельца медали — Архипов Максим Прокофьевич, 1914 года рождения. Он прошел всю войну. Известно, что боец также был награжден и медалью «За отвагу», — отметила Светлана Лаптева.

Также российские поисковики заметили, что отправляли запрос в Кыргызстан, но никакого ответа не получили. «Неизвестно, когда была утеряна медаль: во время войны или после. Сейчас награда приведена в порядок. Осталось найти родственников», — сказала Светлана Лаптева.

Поисковики просят отозваться родственников солдата для передачи им медали. В учетной карточке указан его домашний адрес: Киргизская ССР, Фрунзенская область, Панфиловский район, станция «Каинда». Связаться можно со Светланой Лаптевой по номеру 0555923603.