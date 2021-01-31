В Бишкеке 31 января небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День увеличился до 9 часов 54 минут.

У кого намечается той

Нурлан Доулбеков

Родился 31 января 1971 года. Мэр города Таш-Кумыра.

Таалайбек Сариев

Родился 31 января 1974 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Турсунали Рустамов

Родился 31 января 1990 года. Член национальной сборной КР по футболу (полузащитник).

Памятные даты

Установлены дипотношения между Республикой Корея и Кыргызской Республикой

Дипломатические отношения между Республикой Корея и Кыргызской Республикой установлены 31 января 1992 года.

Посольство Кореи в Бишкеке начало свою работу в 2008-м, и в том же году создано посольство КР в Сеуле. Кроме того, в 2007 году начал свою работу центр по трудоустройству кыргызских граждан в Республике Корея, а в 2015-м стала действовать KOICA.

Международный день ювелира

Фото из интернета

Именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

В 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров принято решение учредить 31 января как Международный день ювелира.

Профессия ювелира — одна из самых древних. Первые украшения изготавливали из разнообразных подсобных материалов, поддающихся обработке примитивными инструментами того времени. Это могли быть бусы из ракушек, ожерелья из клыков, камушки с дыркой.

Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Здесь впервые была произведена резьба по камню, появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами.

Международный день без интернета

Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января. Главная цель праздника — полностью отвлечь людей от компьютеров и Глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить его исключительно в реальном мире, общаться с другими людьми вживую или посвятить его своему любимому хобби.

Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х. Инициатором его учреждения, по одним данным, является Британский институт социальных изобретений, а по другим — британский некоммерческий онлайн-проект DoBe.org.

Люди, которые меняли мир

Родился разведчик Эркебек Абдулаев

Родился 31 января 1952 года в селе Бейшеке Таласской области. Советский военный, работник спецслужб, входил в группу специального назначения «Вымпел».

С 1980 по 1982 год служил в территориальных органах КГБ Киргизской ССР. С 1982 по 1990-й работал в составе группы специального назначения «Вымпел». Ученик легендарного советского разведчика Ильи Старинова.

Эркебек Абдулаев — участник боевых действий в Афганистане и спецопераций в Закавказье (Баку, Тбилиси, Карабах). После путча 1991 года добровольно подал в отставку в звании подполковника. Преподавал в Академии Службы внешней разведки РФ.

Был личным референтом президента Академии геополитических проблем РФ генерал-полковника Леонида Ивашова. Работал в НИИ спецтехники МВД РФ.

Был спецкором, военным консультантом и главным редактором специализированных московских журналов «Профи», «Солдат удачи». В качестве военкора посещал горячие точки: Чечню, Баткен, Афганистан.

Автор нескольких книг и документальных фильмов.

Одна из его книг — «Позывной «Кобра» (о некогда самом засекреченном спецподразделении КГБ «Вымпел») стала настоящим бестселлером в профессиональных кругах и неоднократно переиздавалась.

Умер 16 июня 2011 года.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М»;

проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М»; Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакль «Кот в сапогах».

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