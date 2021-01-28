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Общество

HBO Max хочет выпустить мультсериал для взрослых по «Игре престолов»

Стрим-сервис HBO Max рассматривает возможность сделать анимационный спин-офф сериала «Игра престолов». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По его данным, проект находится на самой ранней стадии разработки, сейчас лишь ведутся переговоры со сценаристами.

Возможный мультсериал — часть общей стратегии HBO по расширению вселенной «Игры престолов». В 2017 году стало известно, что Джордж Р.Р.Мартин вместе с разными сценаристами разрабатывает несколько спин-оффов сериала. Было заявлено пять разных проектов, включая приквел «Долгая ночь», но в итоге большую часть из них закрыли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181555/
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