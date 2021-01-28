29 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-14.00 — 11-й микрорайон, отрезки улиц Джантошева, Шукурова, переулок Ясенский;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Бар-Булак, Гул-Ордо), улица Московская, 73, отрезки улиц Ташкентской, Исанова;
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Раззакова, Фрунзе, Орозбекова, Жумабека, бульвара Эркиндик;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Ынтымак-5 — Ынтымак-7, Чуй-13, Чуй-14);
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Славянской, Куликовской, Курманджан Датки, проспекта Жибек Жолу, жилмассив «Келечек»;
- 10.00-14.00 — микрорайон «Аламедин-1», 33, 43, 44, 47, 48, 92, 94, 95;
- 11.00-16.00 — 5-й микрорайон;
- 11.00-17.00 — отрезки улиц Каркыра, Эркин, Сары-Жаз, Достоевского;
- 15.00-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Жумабека, Фрунзе, Тыныстанова.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-14.00 — села Пригородное (улицы Островского, Юбилейная, Гагарина, Новая, Горького, Широкая, Береговая, Космонавтов, Садовая, Строительная, 8 Марта, Лесная, Марата, Ынтымак, Жаштык, Эркиндик), жилмассив «44 га»;
- 9.00-17.00 — села Берлик (улица Новая), Лебединовка (улицы Мичурина, Садовая, проспект Победы), Пригородное (улицы Юбилейная, Островского), Константиновка (улицы Новая, Парковая, Цветочная, Первомайская), Кашка-Суу (улица Эркин), Байтик (жилмассив, улицы Исмаилова, Пионерская, Эшмамбет у. А), Таш-Добо (улицы Больничная, Школьная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-14.00 — села Сокулук (улицы Победы, Юбилейная, переулки Московский, Юбилейный), город Шопоков (улицы Кирова, Первомайская, Чехова);
- 9.00-17.00 — села Нижнечуйское (улицы Партъезда, Первомайская, Фрунзе, Школьная, Коммунистическая, Саратовская, Фрунзе, Дачная, Джамбульская, Зеленая, Киевская, Тельмана, Токтогула, Чуйская, переулок Зеленый), Кунтуу (улицы Спортивная, Иманалиева, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Новая, Джамгырчинова), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная), Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская), Манас (улицы Дружба, Пушкина, Заводская, Средняя, Черемушки, Школьная, Широкая), Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, Южная, Садовая, Юбилейная, Намазалы-Ажи, Беговая, Новосадовая, переулок Новосадовый), Сокулук (улицы Фрунзе, Степная, Индустриальная, переулок Новый);
- 13.00-17.00 — села Сокулук (улицы Фрунзе, Ленинградская, Кирова, Набережная), Романовка (улицы Кирова, Набережная, Фрунзе);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ан-Арык (улицы Молдокула, Усупбека, Абакира), Александровка (улицы Сокулукская, Молодежная, Луговая, Ванахуна), Кыз-Моло (улица Октябрьская), Беловодское (улица Горького);
Жайыльский РЭС
- 12.00-17.00 — село Сосновка;
- 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Ленина, 23-29, Коммунистическая, 32-38, Калинина, 1-11), села Полтавка (улицы Коминтерна, Партизанская, Горького, Центральная, Комсомольская), Монолдор (улицы Кычана, Курманова);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Пушкина, Некрасова, Герцена, Люксембург, Крупской, Центральная, Джакыпова, Ванахуна, Микояна, Белинского, переулок Ташкентский), села Сарыжон (улицы Школьная, Болоболаева, Арашан), Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Подгорная, Садовая, Речная), Чон-Далы;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Шамшы, Чон-Джар.
3Ошская область
- 8.30-16.30 — сельские управы Анарова, Юсупова, Мангыт, села Беш-Тал, Борко, Калинина, Шалдырама, Бобби, Катта-Тал, Адыр.
4Баткенская область
- 8.30-16.30 — город Кызыл-Кыя (1-й микрорайон, 10-21, улицы Асаналиева, 8, 10, Молодежная, 3, 10, 12, Жданова Исфайрам, Кыргызстан, Кирова, Клубная, 1 Мая, Пионер, Рабочая, Стахановская, Техникум, Ударник, Школьная).