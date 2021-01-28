29 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-14.00 — 11-й микрорайон, отрезки улиц Джантошева, Шукурова, переулок Ясенский;

9.30-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Бар-Булак, Гул-Ордо), улица Московская, 73, отрезки улиц Ташкентской, Исанова;

9.30-12.00 — отрезки улиц Раззакова, Фрунзе, Орозбекова, Жумабека, бульвара Эркиндик;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Ынтымак-5 — Ынтымак-7, Чуй-13, Чуй-14);

10.00-17.00 — отрезки улиц Славянской, Куликовской, Курманджан Датки, проспекта Жибек Жолу, жилмассив «Келечек»;

10.00-14.00 — микрорайон «Аламедин-1», 33, 43, 44, 47, 48, 92, 94, 95;

11.00-16.00 — 5-й микрорайон;

11.00-17.00 — отрезки улиц Каркыра, Эркин, Сары-Жаз, Достоевского;

15.00-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Жумабека, Фрунзе, Тыныстанова.