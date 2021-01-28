18:09
USD 84.80
EUR 103.01
RUB 1.13
Общество

Народного поэта и художника Рамиса Рыскулова проводили в последний путь

Сегодня в последний путь проводили народного поэта и художника Рамиса Рыскулова. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

Рамис Рыскулов — автор ряда сборников стихов и поэм, переведенных на русский и латышский языки. По информации Минкульта, похоронили поэта на Ала-Арчинском кладбище.

«Рамис Рыскулов был настоящим профессионалом, внесшим значительный вклад в развитие культурной жизни кыргызского народа. Яркий образ Рамиса Рыскулова навсегда останется в наших сердцах. Сегодня его проводили в последний путь», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, деятель культуры скончался накануне, на 86-м году жизни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181545/
просмотров: 550
Версия для печати
Материалы по теме
На 86-м году жизни скончался народный поэт Рамис Рыскулов
Как хоронят на Ала-Арчинском кладбище. БГК предлагает решить вопрос
Соавтора гимна Кыргызстана похоронили в Бишкеке
Открылась онлайн-выставка к 140-летию поэта Александра Блока
Экс-министра образования и науки Каныбека Исакова похоронили в городе Ош
В Бишкеке от двусторонней пневмонии умерла известная поэтесса Гульсайра Момунова
Смертности от COVID может быть в разы больше. Что происходит в морге Бишкека
COVID-19 в Кыргызстане. Скончался доктор медицинских наук Раушанбек Алымкулов
В мэрии опровергают подорожание услуг по погребению умерших от COVID и пневмонии
Скончалась известная журналистка радио «Азаттык» Бюбюкан Досалиева
Популярные новости
Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не&nbsp;фейк Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не фейк
Изнасилование мальчика в&nbsp;бане. В&nbsp;МВД напоминают: призывы к&nbsp;самосуду незаконны Изнасилование мальчика в бане. В МВД напоминают: призывы к самосуду незаконны
Как кризис в&nbsp;Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за&nbsp;границу Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу
Секретный особняк Эркина Мамбеталиева на&nbsp;Иссык-Куле нашли журналисты Секретный особняк Эркина Мамбеталиева на Иссык-Куле нашли журналисты
Бизнес
Как бизнес выживал во&nbsp;время пандемии в&nbsp;Кыргызстане Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в&nbsp;саммите&nbsp;G7 Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в саммите G7
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
28 января, четверг
18:03
Ассоциация ветеринаров Кыргызстана возобновила работу Ассоциация ветеринаров Кыргызстана возобновила работу
17:58
Артем Новиков и замглавы «Газпрома» обсудили возможность снижения цены на газ
17:55
Взять под стражу. Суд рассматривает меру пресечения Мухаммедкалыю Абылгазиеву
17:48
ВИЧ-инфицированные могут стать усыновителями и опекунами
17:27
В Кыргызстане наблюдается диспропорция в налоговом администрировании