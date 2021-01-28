Народного поэта и художника Рамиса Рыскулова проводили в последний путь

Сегодня в последний путь проводили народного поэта и художника Рамиса Рыскулова. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

Рамис Рыскулов — автор ряда сборников стихов и поэм, переведенных на русский и латышский языки. По информации Минкульта, похоронили поэта на Ала-Арчинском кладбище.

«Рамис Рыскулов был настоящим профессионалом, внесшим значительный вклад в развитие культурной жизни кыргызского народа. Яркий образ Рамиса Рыскулова навсегда останется в наших сердцах. Сегодня его проводили в последний путь», — говорится в сообщении ведомства.