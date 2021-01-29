Афиша Бишкека на выходные: выставки, интерактивные сказки и танцевальный баттл

Театр
30 января. Опера «Севильский цирюльник»
«Севильский цирюльник» создан по сюжету одноименной комедии — первой части известной трилогии французского драматурга Пьера Бомарше. В образе главного героя, ловкого и умного Фигаро, воплощены черты представителя третьего сословия — жизненная энергия, оптимизм и предприимчивость.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
Выставки, ярмарки
30-31 января. Выставка кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.
27 января — 20 февраля. Выставка «На якоре»
В экспозиции представлены работы Жылкычы Жакыпова, Таланта Огобаева, Залкара Эсенканова и Шафхата Таирова.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.
30-31 января. Выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
3-31 января. Выставка «Впечатление»
Работы художниц Киры Асанбековой и Айкерим Муканбетовой созданы за это лето, за прогулкой и поиском мотивов. Здесь вы найдете работы разных жанров, авторские работы и репродукции известных художников.
Кафе Chicken Star, 11.00-23.00.
26-31 января. Выставка «Неделя Фрунзе»
Вниманию посетителей будут предоставлены редко выставляемые личные вещи полководца, хранящиеся в фондах музея. Подробнее
Концерты, выступления, кинопоказы
30 января. «Открытый микрофон»
Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.
Кафе Chicken Star, 20.00.
30 января. Танцевальный баттл
Лучших танцоров Бишкека выберут в нескольких стилях.
ТРЦ «Азия Молл», 16.00.
Для детей
2-31 января. Выставка динозавров-роботов
Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки.
Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00.
30 января. Кулинарный мастер-класс
Дети научатся готовить бургер с курицей и овощами, картофель по-деревенски, а на десерт шоколадные маффины. Регистрация по телефону 0700709855.
Кулинарная студия Orange, 14.00.
30 января. Интерактивная сказка «Морозко»
Спектакль, где каждый примет участие и получит море позитивных эмоций. Ведущая сказки — заслуженная артистка КР Галина Кетова. Билеты по телефону 0559084610.
Студия «Антре», 11.00.
31 января. Спектакль «Кот в сапогах»
Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о хитроумном коте и его непутевом хозяине. Веселая, яркая, динамичная, музыкальная постановка с интерактивными элементами.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.