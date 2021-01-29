Афиша Бишкека на выходные: выставки, интерактивные сказки и танцевальный баттл

«Севильский цирюльник» создан по сюжету одноименной комедии — первой части известной трилогии французского драматурга Пьера Бомарше. В образе главного героя, ловкого и умного Фигаро, воплощены черты представителя третьего сословия — жизненная энергия, оптимизм и предприимчивость.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

В экспозиции представлены работы Жылкычы Жакыпова, Таланта Огобаева, Залкара Эсенканова и Шафхата Таирова.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Работы художниц Киры Асанбековой и Айкерим Муканбетовой созданы за это лето, за прогулкой и поиском мотивов. Здесь вы найдете работы разных жанров, авторские работы и репродукции известных художников. Кафе Chicken Star, 11.00-23.00. 26-31 января. Выставка «Неделя Фрунзе» Вниманию посетителей будут предоставлены редко выставляемые личные вещи полководца, хранящиеся в фондах музея. Подробнее

Концерты, выступления, кинопоказы

30 января. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

30 января. Танцевальный баттл

Лучших танцоров Бишкека выберут в нескольких стилях.

ТРЦ «Азия Молл», 16.00.

Для детей

2-31 января. Выставка динозавров-роботов

Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки.

Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00.

30 января. Кулинарный мастер-класс

Дети научатся готовить бургер с курицей и овощами, картофель по-деревенски, а на десерт шоколадные маффины. Регистрация по телефону 0700709855.

Кулинарная студия Orange, 14.00.

30 января. Интерактивная сказка «Морозко»

Спектакль, где каждый примет участие и получит море позитивных эмоций. Ведущая сказки — заслуженная артистка КР Галина Кетова. Билеты по телефону 0559084610.

Студия «Антре», 11.00.

31 января. Спектакль «Кот в сапогах»

Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о хитроумном коте и его непутевом хозяине. Веселая, яркая, динамичная, музыкальная постановка с интерактивными элементами.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.