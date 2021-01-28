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Общество

Оздоровительный комплекс и диагностический центр построят в Балыкчи

В Балыкчи Иссык-Кульской области начали строительство двух объектов здравоохранения. Об этом сообщили в Госстрое. 

По его информации, строительство ведется на территории городской больницы за счет Катарского благотворительного фонда.

«На территории городской больницы построят трехэтажный медицинский оздоровительный комплекс на 21 койко-место и двухэтажный клинико-диагностический центр на 16 койко-мест. По проекту сметная стоимость медицинского оздоровительного комплекса общей площадью 614,3 квадратных метра составила 22 миллиона 390 тысяч сомов, а смета многопрофильного клинико-диагностического центра общей площадью 768 квадратных метров составляет 27 миллионов 993 тысячи 600 сомов», — сказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181512/
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