В Бишкеке 29 января солнечно. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 9 часов 49 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-14.00 — 11-й микрорайон, отрезки улиц Джантошева, Шукурова, переулок Ясенский;

9.30-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Бар-Булак, Гул-Ордо), улица Московская, 73, отрезки улиц Ташкентской, Исанова;

9.30-12.00 — отрезки улиц Раззакова, Фрунзе, Орозбекова, Жумабека, бульвара Эркиндик;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Ынтымак-5 — Ынтымак-7, Чуй-13, Чуй-14);

10.00-17.00 — отрезки улиц Славянской, Куликовской, Курманджан Датки, проспекта Жибек Жолу, жилмассив «Келечек»;

10.00-14.00 — микрорайон «Аламедин-1», 33, 43, 44, 47, 48, 92, 94, 95;

11.00-16.00 — 5-й микрорайон;

11.00-17.00 — отрезки улиц Каркыра, Эркин, Сары-Жаз, Достоевского;

15.00-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Жумабека, Фрунзе, Тыныстанова.

У кого намечается той

Мурат Джуматаев

Родился 29 января 1957 года во Фрунзе. Президент Национальной академии наук КР.

Нурлан Асанбеков

Родился 29 января 1964 года. Заслуженный деятель культуры КР, художественный руководитель Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова.

Канатбек Керезбеков

Родился 29 января 1970 года в селе Джумгал Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша (СДПК).

Мурат Осмонов

Родился 29 января 1976 года в селе Шабдан Чуйской области. Аким Свердловского района Бишкека.

Памятные даты

День рождения автомобиля

Первый автомобиль Карла Бенца, сделанный в 1885 году, представлял собой трехколесный двухместный экипаж весом 250 килограммов на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением. Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение через одну ременную и две цепные передачи.

Машина развивала скорость 16 километров в час, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. Экипаж торжественно назван Motorwagen.

29 января 1886-го, после того, как изобретение прошло многочисленные испытания и некоторые доработки, Motorwagen получил Германский Императорский патент № 37435.

В 1887 году первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже. Таких машин было создано всего три, две из которых бесследно исчезли (скорее всего, они были украдены), а третья красуется на подиуме Германского музея в Мюнхене.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

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