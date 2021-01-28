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Общество

Срок проведения Республиканской олимпиады школьников перенесен

Министерство образования и науки перенесло срок проведения Республиканской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, дата еще не определена, она будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

«В настоящее время министерство объявило конкурсные торги для привлечения независимой организации, которая будет разрабатывать олимпиадные задания по всем предметам на II и III этапы Республиканской олимпиады. После завершения тендера будут установлены сроки ее проведения», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что с учетом эпидемиологической ситуации в стране, возможно, будут внесены изменения в формат проведения олимпиады.

Первый этап олимпиады прошел в ноябре 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181473/
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