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Общество

Систему отопления в жилом доме на улице Чокморова в Бишкеке починили

После замены системы отопления температура в многоэтажном доме стабилизировалась. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ОАО «Бишкектеплосеть».

По ее данным, с 11 ноября 2020 года в Бишкеке в доме на улице Чокморова, 185, сотрудники предприятия заменили запорную арматуру на стояке системы отопления, провели проверку прохода теплоносителя.

«У жителей квартир № 25, 28, 31 и 33 заменили стояки отопления. Претензий и жалоб со стороны граждан и домкома нет», — отметили в ОАО.

Ранее жители многоэтажки на улице Чокморова, 185 пожаловались на холодные батареи. По словам горожан, дом не отапливали месяц, а счета за отопление приходят.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181454/
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