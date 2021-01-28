Главный детский хирург Талант Омурбеков выписан из больницы

Главного детского хирурга Кыргызстана Таланта Омурбекова выписали из больницы. Об этом 24.kg сообщил главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев.

По его словам, медика выписали сегодня утром, он продолжит лечиться в домашних условиях. «У него удовлетворительное состояние, идет на поправку, слава богу, мы его спасли», — сказал Гульжигит Аалиев.

Напомним, 19 января Таланта Омурбекова госпитализировали с пневмонией в реанимационное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы.