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Общество

За пять лет через мобильные ЦОНы 3,5 тысячи граждан получили паспорта

За пять лет с 2016 года осуществлено льготных выездов на дом для 3,5 тысячи граждан особенной категории. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

Специальные микроавтобусы (мобильные ЦОНы), оснащенные техническим оборудованием для приема и оформления документов на паспорт, с 2018-го выезжают по всей республике. В 2020 году бесплатное выездное обслуживание мобильного ЦОН оказано 818 гражданам (ЛОВЗ, ветераны ВОВ, воспитанники детских домов, лица, проживающие в домах престарелых), 371 осужденному и заключенным.

«В условиях пандемии коронавирусной инфекции бесплатный выезд также осуществлялся и для выпускников общеобразовательных школ для беспрепятственного участия в Общереспубликанском тестировании», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181413/
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