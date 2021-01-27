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Общество

Немецкие ученые: Наличие деревьев рядом с домом снижает риск депрессии

Деревья рядом с домом снижают вероятность развития депрессии, выяснили немецкие ученые. Они проанализировали состояние здоровья 10 тысяч жителей Лейпцига, сообщает mir24.tv со ссылкой на Scientific Reports.

Исследование показало, что между количеством деревьев рядом с жилищем и количеством назначаемых человеку антидепрессантов есть прямая связь. Чем больше было растительности, тем реже человеку требовались препараты. Корреляция была особенно явной для малообеспеченных групп, среди которых депрессия более распространена.

По данным ученых, в городских условиях, на улицах и рядом с домами сажают не так много деревьев. Но даже эти небольшие участки природы важны для психического здоровья людей.

Авторы исследования подчеркнули, что, высаживая больше растительности в жилых кварталах, можно не только улучшить настроение жителям, но и смягчить последствия глобального потепления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181401/
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