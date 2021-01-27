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Общество

Лауреатов международных кинофестивалей наградили в Бишкеке

В Бишкеке состоялась церемония награждения лауреатов международных кинофестивалей. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

По его информации, в Доме кино имени Чингиза Айтматова наградили режиссеров фильмов «Наследие», «Учитель», «Дорога в Эдем», «Шамбала». Встреча прошла с участием министра культуры Нуржигита Кадырбекова, замгенсекретаря Совета тюркских государств, народного писателя КР Султана Раева и директора департамента кинематографии Мукталы Бектеналиева.

«На церемонии присутствовали лауреаты, которые в течение последних двух месяцев представляли страну на международных кинофестивалях и обсуждали актуальные вопросы кыргызского кино. В своем выступлении министр культуры Нуржигит Кадырбеков пожелал всем лауреатам творческих успехов и сказал, что приложит все усилия для содействия развитию кыргызского кино», — сказали в ведомстве.

Отметим, документальный фильм «Учитель» удостоился Гран-при V Международного кинофестиваля документальных фильмов тюркоязычных стран в Турции. Фестиваль прошел с 24 по 26 ноября 2020 года. Гран-при был передан в Турции Султану Раеву, который и привез его в Бишкек и сам вручил режиссеру.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181386/
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