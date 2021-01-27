28 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

9.00-12.00 — 11-й микрорайон;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-13, Чуй-14);

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Сулуу-Тор, Мин-Куш, Ойсул-Ата, Садырбаева, Щербет, Шералиева, Южная магистраль), улица Московская, 73;

9.40-17.00 — отрезки улиц Джалиля, Садовой, Кантемировской, проспекта Жибек Жолу;

10.00-16.00 — отрезки улиц Джантошева, Шукурова, переулок Ясенский;

10.00-17.00 — улицы Древесная, Узгенская, Кирпичная.