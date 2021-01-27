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Общество

28 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро». 

1
Бишкек
  • 9.00-12.00 — 11-й микрорайон;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-13, Чуй-14);
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Сулуу-Тор, Мин-Куш, Ойсул-Ата, Садырбаева, Щербет, Шералиева, Южная магистраль), улица Московская, 73;
  • 9.40-17.00 — отрезки улиц Джалиля, Садовой, Кантемировской, проспекта Жибек Жолу;
  • 10.00-16.00 — отрезки улиц Джантошева, Шукурова, переулок Ясенский;
  • 10.00-17.00 — улицы Древесная, Узгенская, Кирпичная.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-13.00 — жилмассив «44 га»;
  • 9.00-17.00 — села Гроздь (улица Пятилетка), Лебединовка (улицы Мичурина, Садовая, проспект Победы), Пригородное (улицы Юбилейная, Островского), Константиновка (улицы Первомайская, Новая, Парковая, Цветочная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улица Проектируемая, 62-292), Джаны-Джер (улицы Чингиза Айтматова, Фрунзе, Зеленая, жилмассив «Ынтымак»), Нижнечуйское (улицы Восточная, МТФ), Талтак (улицы Центральная, Абая), Сокулук (улица Фрунзе), поселок Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая);
  • 13.00-17.00 — село Сокулук (улицы Юбилейная, Молодежная);
  • 9.00-14.00 — село Арал (улица Картамбаева);
  • 8.30-17.00 — села Кун-Туу (улицы Спортивная, Молдосан, Иманалиева, Заводская, Проектируемая, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Новая, Осмоналы, Джамгырчинова, переулок Западный), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ан-Арык (улицы Молдокула, Усупбека, Абакира), Александровка (улицы Мамайская, Гагарина, Масанчина, Западная, Ленина, Школьная, Октябрьская, Фрунзе, Ключевая, Куйбышева, Токтогула), Кыз-Моло (улица Октябрьская), Беловодское (улица Горького);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Ленина, 23-29, Коммунистическая, 32-38, Калинина, 1-11), села Сосновка, Монолдор (улицы Кычана, Курманова);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кант (улицы Центральная, Джакыпова, Некрасова, Люксембург, Ванахуна, Белинского, Крупской, Пушкина, Герцена, Микояна, переулок Ташкентский), село Сары-Жон (улицы Школьная, Болоболаева, Арашан);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кемин (улицы Чкалова, Советская, Шевченко), село Боролдой (улица Интернациональная);

Чуйский РЭС

  • 9.00-13.00 — село Чуй (улицы Бригадная, Советская);
  • 10.00-15.00 — село Чуй (улица Советская, здание статуправления, магазины «Жылдыз», «Юбилейная», АЗС). 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181380/
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