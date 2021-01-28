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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 января солнечно. Температура воздуха ожидается +3 градуса. День увеличился до 9 часов 47 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-12.00 — 11-й микрорайон;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-13, Чуй-14);
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Сулуу-Тор, Мин-Куш, Ойсул-Ата, Садырбаева, Щербет, Шералиева, Южная магистраль), улица Московская, 73;
  • 9.40-17.00 — отрезки улиц Мусы Джалиля, Садовой, Кантемировской, Жибек Жолу;
  • 10.00-16.00 — отрезки улиц Джантошева, Шукурова, переулок Ясенский;
  • 10-00-17.00 — улицы Древесная, Узгенская, Кирпичная.

У кого намечается той

Асылбек Кадралиев

Родился 28 января 1982 года во Фрунзе. Депутат Бишкекского горкенеша («Республика — Ата Журт»).

Памятные даты

Международный день защиты персональных данных

Этот праздник учрежден для того, чтобы пользователи Сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

В некоторых странах этот праздник называется Днем конфиденциальности. Конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных» стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, определившим механизмы защиты права человека на неприкосновенность его личной жизни, а также представившим определение понятия «персональные данные».

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Усуп Мукамбаев

Родился 28 января 1941 года в селе Джалголот Иссык-Кульской области.

Долгое время служил в Комитете государственной безопасности Киргизской ССР, пройдя путь от оперуполномоченного до первого заместителя председателя КГБ республики.

С 1991 по 1995 год возглавлял Министерство юстиции Кыргызстана, после чего ушел в политику, став в 1995-м депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша I созыва. В 1996-2000 годах — торага ЗС ЖК.

Умер 23 июня 2007-го.

Умер Герой Советского Союза Петр Колесников

Родился в 1922 году в селе Семеновка Иссык-Кульского района. Командир батареи СУ-85 1454-го самоходно-артиллерийского полка 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, старший лейтенант.

Его боевые подвиги Родина отметила орденом Отечественной войны I степени и двумя орденами Красной Звезды.

Умер от ран 28 января 1945-го.

27 февраля того же года за мужество, отвагу и геройство удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

Имя Петра Федосеевича Колесникова носит средняя школа в селе Семеновка.

Умер художник Анатолий Арефьев

из интернета
Фото из интернета

Родился 24 ноября 1918 года в Ставрополе Самарской губернии. Советский художник-сценограф, народный художник СССР и Киргизской ССР.

С 1947-го работал художником-сценографом в Кыргызском театре оперы и балета во Фрунзе, а с 1949 года — главным художником театра.

За более чем 30-летнюю творческую жизнь оформил более 70 оперных и балетных спектаклей.

Сцена, на которой проходил заключительный концерт Декады кыргызской литературы и искусства в Москве в 1958 году, декорирована группой художников под руководством Анатолия Арефьева.

Умер 28 января 1989-го в Днепропетровске. Похоронен в Москве.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181372/
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