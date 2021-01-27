В Иссык-Кульской области начали строительство новой школы на 275 мест

В селе Оттук Тонского района Иссык-Кульской области началось строительство новой школы, рассчитанной на 275 ученических мест. Об этом сообщили в Госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ.

По его информации, строительные работы ведутся за счет кредита Саудовского фонда развития, сумма которого составляет $1 миллион 55 тысяч 107.

«Всего с начала строительства профинансировали $297 тысяч 662. Сейчас возводят второй этаж здания. По проекту в новой школе предусмотрены учебный корпус со всеми необходимыми условиями для учащихся, столовая, спортивный и актовый залы, компьютерный класс, а также классы с лабораториями по химии, биологии, физики», — отметили в госагентстве.