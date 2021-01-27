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Общество

Мать известного дирижера Медета Осмонова скончалась

Мать известного дирижера Медета Осмонова Людмила скончалась. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

«К сожалению, нашей мамы не стало. Операция на открытом сердце длилась более 12 часов вместо шести. Уверен, врачи сделали все возможное, но спасти не удалось», — написал он.

Медет Осмонов добавил, что после его просьбы о помощи для проведения операции граждане пожертвовали более 400 тысяч сомов. «И это покрыло более двух третей наших расходов. Благодарю вас за помощь и поддержку», — написал он.

Людмила Осмонова более 40 лет преподавала в Центральной детской музыкальной школе имени Петра Шубина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181319/
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