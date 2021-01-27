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Общество

Бишкекчане могут оставлять заявки по городским проблемам на специальном портале

Бишкекчане могут оставлять заявки по городским проблемам на специальном портале e-meria.kg. Об этом на брифинге сообщил директор муниципального предприятия «Центр цифровых технологий» Адилет Абылов.

По его словам, портал пока работает в тестовом режиме. «Кроме того, там можно оставлять заявления и получать муниципальные услуги в электронном формате. Для этого необходимо будет пройти идентификацию. Портал интегрирован с системой «Тундук». Всего утверждены 36 муниципальных услуг, все они закреплены на портале, но полный цикл — от подачи заявки до, например, получения документа — имеют пока 19, по остальным ведем работу», — сказал он.

Адилет Адылов добавил, что пока программа проходит обкатку. «Когда горожане будут ей больше пользоваться, мы сможем выявлять ошибки, устранять их. Это позволит улучшить наш продукт и оперативнее реагировать на сообщения горожан», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181313/
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