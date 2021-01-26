27 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-14.00 — 12-й микрорайон, 32-41;
- 9.00-13.00 — 4-й микрорайон, 44-46/1, 47-49, 49/1, 30а;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Набережная, Чортекова, Торгой, Масыралиева, Аксы, Учкун, Матисакова, Ош 3000), микрорайон «Юг-2»;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы 5-7-я, Кырман, Самойленко, Ветеринарная, Южная магистраль, Набережная);
- 9.40-17.00 — отрезки улицы Джалиля, Ялтинской, Веселой;
- 9.40-13.00 — отрезок улицы Елебесова, переулки Аульный, Станиславский, Коллективный, Равенский, Февральский;
- 11.00-17.00 — 12-й микрорайон, 62-65, 65/2, 69, улица Каралаева.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Берлик (улицы Школьная, Участок, Молодежная, 60 лет СССР, Новая), Байтик (улицы Эшмамбет у А., Пионерская, Исмаилова), Таш-Добо (улицы Больничная, Школьная), Тендик (новостройка), Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, переулок Северный), жилмассив «Учкун» (улицы Путейская, Чымындык);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Алтын-Казык», села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улицы Проектируемая, 62-292, Манаса, Гоголя, Фрунзе, МТФ-2, Переулок-1, Акиш у.Темирбек, Крупской, Кожомкула, Гагарина, Проектируемая, Маматемин-Ата, Кирова, Жетиген, Чон-арык, Терек-Суу, Учительская, Линия-1, 2, 5, 6, 7, 12,13), Сокулук (улицы Пионерская, Ленина, Комсомольская, Гагарина, Мира, Полярная, Ала-Арчинская, Лесная, Достук, Калинина, Фрунзе, Октябрьская, Иссык-Кульская, Садовая, Спортивная, Северная, переулок Северный), Асылбаш (улицы Доолот, Майтан), Новое (улицы Калинина, Мичурина), Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз, 8-9-й распред, МТФ-2 а, Акжар), Восточное (улицы Дружбы, Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), поселок Взлетный (авиагородок), поселок Северный (улицы Почтовая, Пушкина, Советская, Октябрьская, Степная, Заводская), Мирное (улицы Ленина, Спортивная, Трудовая, Октября, Интернациональная, 40 лет), Нижнечуйское (улица Ленина, барак-интернат);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ан-Арык (улицы Солнечная, Юбилейная), Александровка (улицы Гагарина, Масанчина, Ленина, Школьная, Фрунзе), Сретенка (улицы Восточная, Ленина, Центральная, Октябрьская, Ак-Булак, Калинина), Беловодское (улица 40 лет ВЛКСМ);
Жайыльский РЭС
- 8.30-17.00 — села Сары-Булак (улицы Ленина, Токтогула), Эриктуу (улицы Центральная, Токтогула), город Кара-Балта (улица Коммунистическая, 28, 30, 40);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Пушкина, Нахимова, Тоголока Молдо, Космодемьянской, Иваницына, Микояна); села Чон-Далы, Люксембург (улицы Строительная, Железнодорожная, Ваккера, Калинина);
Чуйский РЭС
- 9.00-15.00 — села Чуй (улица Линейная);
- 10.00-15.00 — села Джаны-Джол.
3Баткенская область
- 8.30-16.30 — Кызыл-Кия (микрорайоны 13-15-й, «Жин-Жиган», «Восток», «Восток-2», улица 16-й разъезд).
4Ошская область
- 8.30-16.30 — сельские управы Кара-Кочкор, Кашка-Жол, села Борбаш, Жийде, Кашкар, Кызыл-Мээнет;
- 11.00-15.00 — город Ош микрорайоны «Курманджан Датка» (юго-восток), «Амир-Тимур», «Резиденция», «Курманджан Датка-2», «Геологородок», «Туран», «Достук», улицы Иминова, Ленина, Водозаборная, села Озгур, Толойкон).