27 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-14.00 — 12-й микрорайон, 32-41;

9.00-13.00 — 4-й микрорайон, 44-46/1, 47-49, 49/1, 30а;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Набережная, Чортекова, Торгой, Масыралиева, Аксы, Учкун, Матисакова, Ош 3000), микрорайон «Юг-2»;

9.00-18.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы 5-7-я, Кырман, Самойленко, Ветеринарная, Южная магистраль, Набережная);

9.40-17.00 — отрезки улицы Джалиля, Ялтинской, Веселой;

9.40-13.00 — отрезок улицы Елебесова, переулки Аульный, Станиславский, Коллективный, Равенский, Февральский;

11.00-17.00 — 12-й микрорайон, 62-65, 65/2, 69, улица Каралаева.