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Общество

Автомобильный мост через Малый Чуйский канал могут построить в Бишкеке

В Бишкеке через Малый Чуйский канал могут построить мост. Об этом стало известно во время выездного совещания вице-мэра по земельным вопросам, архитектуре и строительству Азамата Сагындык уулу в жилые массивы «Балбан-Таймаш» и «Ак-Босого».

Как сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета, первомайскому районному акимиату, управлению землепользования и строительства (УЗС), Бишкекглавархитектуре, ГУ «Кадастр» и МТУ № 15 поручено доработать материалы предыдущей инвентаризации схемы жилого массива «Балбан-Таймаш» и определить его границы с Сокулукским районом.

Кроме того, вице-мэр поручил сотрудникам МТУ № 15 дать предложение по свободным земельным участкам для строительства мини-футбольного поля, детской игровой площадки.

По итогам выезда в жилмассив «Ак-Босого» общественно-государственному управлению капстроительства (ОГУКС) поручено рассмотреть возможность строительства моста для проезда легковых автомобилей через Малый Чуйский канал.

Бишкекглавархитектуре поручено подготовить схему жилого массива для рассмотрения вопроса газификации, внести предложение по организации зеленой зоны для отдыха горожан, а Бишкексвету — до конца месяца завершить работу по установке освещения, предусмотренную в производственном плане 2020 года, и начать работу по плану на этот год.

Кроме того, «Тазалык» рассмотрит вопрос включения центральных улиц жилмассива в технологическую карту предприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181226/
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