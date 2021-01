Кыргызстанцы верят, что обычные люди могут влиять на принятие решений в стране

Более 60 процентов кыргызстанцев считают, что обычные люди могут влиять на принимаемые в стране решения. Таковы данные, полученные Международным республиканским институтом (МРИ).

При этом 20 процентов считают очень вероятным такой исход и 44 процента в какой-то мере вероятным. Интересно, что в возрастной группе от 36 до 55 лет больше всего людей (44 процента), которые не верят, что обычные граждане могут повлиять на решения.

В региональном же разрезе больше всего сомневающихся в городе Оше — 61 процент. Из них 26 процентов считают в какой-то мере маловероятным, что обычные люди могут влиять на принимаемые в стране решения, а 35 процентов — такой вариант маловероятным. В Джалал-Абадской (73 процента) и Баткенской (65 процентов) верят, что могут влиять на решения властей.

Исследование проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института компанией SIAR Research and Consulting с 12 по 21 декабря 2020 года методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составляет n=1200 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.