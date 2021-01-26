14:16
USD 84.79
EUR 103.22
RUB 1.13
Общество

Кыргызстанцы считают главными проблемами страны безработицу и коррупцию

Большинство кыргызстанцев считают самыми серьезными проблемами страны безработицу, коррупцию и рост цен. Таковы данные, полученные Международным республиканским институтом (МРИ).

Отмечается, что 62 процента респондентов назвали именно отсутствие работы самой большой сложностью. Еще 48 процентов назвали коррупцию и 45 процентов — прожиточный минимум и высокие цены.

Вот самыми меньшими кыргызстанцы назвали внешние конфликты и войну, нехватку питания, проблемы на границе/таможне и запрещенные наркотические вещества. За эти варианты проголосовали 2 процента респондентов.

Исследование проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института компанией SIAR Research and Consulting с 12 по 21 декабря 2020 года методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составляет n=1200 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181211/
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров просит понимания: 30 лет терпели, осталось потерпеть полгода
Посол России прокомментировал скандал со складами «Спекулянта»
Скандал со складами «Спекулянта». Владелец сети объявлен в розыск
Выявлены коррупционные схемы в незаконном строительстве жилых домов в Бишкеке
Задержан бывший гендиректор ОАО «Ошэлектро» Дыйканбай Даминов
В ГКНБ рассказали подробности задержания депутата
В управлении Гослесхоза получали взятки от стройкомпаний за выдачу разрешений
В Ошской области при строительстве школьного спортзала украли 1 миллион сомов
Подозреваемого в получении взятки начальника медслужбы МВД оставили под стражей
VIP-квартиры, коттеджи и машины. Еще у одной судьи нашли неучтенные богатства
Популярные новости
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Как кризис в&nbsp;Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за&nbsp;границу Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу
Изнасилование мальчика в&nbsp;бане. В&nbsp;МВД напоминают: призывы к&nbsp;самосуду незаконны Изнасилование мальчика в бане. В МВД напоминают: призывы к самосуду незаконны
Возвращение в&nbsp;школу. Как родителям уберечь детей от&nbsp;COVID-19 Возвращение в школу. Как родителям уберечь детей от COVID-19
Бизнес
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
26 января, вторник
14:11
В Жумгальском районе открыли новую школу. Министр передал компьютеры В Жумгальском районе открыли новую школу. Министр перед...
14:07
Это было не на Алтае. Полиция прокомментировала видео с изнасилованием в бане
13:59
Кыргызстанцы считают главными проблемами страны безработицу и коррупцию
13:43
«Мекенчил» и «Биримдик» — самые известные партии в Кыргызстане. Итоги опроса
13:41
Проект Конституции. Глава аппарата президента будет руководить кабмином