Кыргызстанцы считают главными проблемами страны безработицу и коррупцию

Большинство кыргызстанцев считают самыми серьезными проблемами страны безработицу, коррупцию и рост цен. Таковы данные, полученные Международным республиканским институтом (МРИ).

Отмечается, что 62 процента респондентов назвали именно отсутствие работы самой большой сложностью. Еще 48 процентов назвали коррупцию и 45 процентов — прожиточный минимум и высокие цены.

Вот самыми меньшими кыргызстанцы назвали внешние конфликты и войну, нехватку питания, проблемы на границе/таможне и запрещенные наркотические вещества. За эти варианты проголосовали 2 процента респондентов.

Исследование проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института компанией SIAR Research and Consulting с 12 по 21 декабря 2020 года методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составляет n=1200 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.