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Общество

Бизнес-омбудсмен и Минэкономики подписали меморандум о сотрудничестве

Бизнес-омбудсмен подписал меморандум о сотрудничестве с Минэкономики. Об этом сообщила пресс-служба защитника предпринимателей.

По ее данным, целью закрепленного меморандума является взаимодействие, налаживание эффективного сотрудничества для обеспечения прозрачной деятельности органов государственной власти.

«В рамкам соглашения планируется сформировать направления для развития бизнеса, реализовывать меры по предотвращению коррупции и других нарушений прав предпринимателей и оказывать поддержку в выработке и продвижении рекомендаций, улучшающих ведение предпринимательской деятельности в стране», — говорится в сообщении.

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит поблагодарил Министерство экономики за оказываемую поддержку. «Я рад, что первый меморандум о сотрудничестве подписан именно с Минэкономики — ключевым партнером со стороны правительства. Уверен, мы продолжим активное сотрудничество и направим дальнейшие совместные усилия для создания в стране благоприятного климата для предпринимателей и инвесторов», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181193/
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