Женщина пропала после допроса в ГОВД Баткена. Ее тело нашли спустя два месяца

Жительница Баткена Мактым Кожонова пропала два месяца назад. Накануне ее тело нашли. Об этом 24.kg сообщили в УВД области.

По их данным, труп обнаружен в кустах в 200 метрах от ее дома.

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«Еще нет результатов судебно-медицинской экспертизы, и в интересах следствия не можем никакой информации дать», — отметили в УВД.

По информации местных жителей, тело Мактым Кожоновой увидели дети и они сообщили ее родственникам. Накануне ее похоронили.

Мактым Кожонова пропала 23 ноября. Она примерно в 20.30 вышла из дома и не вернулась. Ее поиски продолжались несколько дней, в помощь правоохранительным органам подключились волонтеры и родственники пропавшей. Женщину искали и в соседних странах. Дело было под контролем главы региона Жаныбека Жалалова.

До исчезновения Мактым Кожонова была на допросе у следователя городского отдела милиции. Она выдала замуж 17-летнюю дочь. Учительница несовершеннолетней обратилась в милицию. ГОВД Баткена зарегистрировало в ЕРПП заявление по статье 155 «Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов» УПК КР и начало досудебное разбирательство по факту заключения нике с несовершеннолетней. 20 ноября Аймактым Кожонова вместе с мужем была на допросе.

Тогда в местном УВД заверяли, что во время проведения расследования на нее не было оказано никакого давления.