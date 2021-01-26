10:49
USD 84.79
EUR 103.22
RUB 1.13
Общество

Женщина пропала после допроса в ГОВД Баткена. Ее тело нашли спустя два месяца

Жительница Баткена Мактым Кожонова пропала два месяца назад. Накануне ее тело нашли. Об этом 24.kg сообщили в УВД области.

По их данным, труп обнаружен в кустах в 200 метрах от ее дома.

Читайте по теме
В Баткене девятый день ищут 45-летнюю женщину. Она пропала после допроса в ГОВД

«Еще нет результатов судебно-медицинской экспертизы, и в интересах следствия не можем никакой информации дать», — отметили в УВД.

По информации местных жителей, тело Мактым Кожоновой увидели дети и они сообщили ее родственникам. Накануне ее похоронили.

Мактым Кожонова пропала 23 ноября. Она примерно в 20.30 вышла из дома и не вернулась. Ее поиски продолжались несколько дней, в помощь правоохранительным органам подключились волонтеры и родственники пропавшей. Женщину искали и в соседних странах. Дело было под контролем главы региона Жаныбека Жалалова.

До исчезновения Мактым Кожонова была на допросе у следователя городского отдела милиции. Она выдала замуж 17-летнюю дочь. Учительница несовершеннолетней обратилась в милицию. ГОВД Баткена зарегистрировало в ЕРПП заявление по статье 155 «Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов» УПК КР и начало досудебное разбирательство по факту заключения нике с несовершеннолетней. 20 ноября Аймактым Кожонова вместе с мужем была на допросе.

Тогда в местном УВД заверяли, что во время проведения расследования на нее не было оказано никакого давления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181162/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке сотрудники Патрульной службы нашли двух пропавших детей
В Баткене девятый день ищут 45-летнюю женщину. Она пропала после допроса в ГОВД
В Бишкеке продолжаются поиски мужчины, пропавшего четыре месяца назад
Пропавших в Бишкеке детей нашли в Джалал-Абаде
Сотрудники патрульной милиции нашли пропавшего 80-летнего пенсионера
Пропавший в Бишкеке 22-летний Алексей Бубнов найден повешенным
Внимание, розыск! В Чуйской области ищут 67-летнюю Наталью Глуховскую
Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 18-летний Жакшылык Бекмырзаев
Думали, что утонули. В Базар-Коргонском районе нашли трех пропавших детей
В Бишкеке милиция помогла найти пропавшего подростка
Популярные новости
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Как кризис в&nbsp;Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за&nbsp;границу Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу
Изнасилование мальчика в&nbsp;бане. В&nbsp;МВД напоминают: призывы к&nbsp;самосуду незаконны Изнасилование мальчика в бане. В МВД напоминают: призывы к самосуду незаконны
Возвращение в&nbsp;школу. Как родителям уберечь детей от&nbsp;COVID-19 Возвращение в школу. Как родителям уберечь детей от COVID-19
Бизнес
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
26 января, вторник
10:45
Женщина пропала после допроса в ГОВД Баткена. Ее тело нашли спустя два месяца Женщина пропала после допроса в ГОВД Баткена. Ее тело н...
10:44
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 550 человек, 246 — в тяжелом состоянии
10:40
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
10:37
В Кыргызстане выявили 97 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 84 068
10:35
Мать зарезала сына. Подозреваемую в убийстве задержали