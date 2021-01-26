ВОЗ предупредила об огромных потерях из-за «вакцинного национализма»

Неравномерное распределение вакцин от коронавируса может стоить мировой экономике более $9 триллионов. Об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Он сослался на исследование, проведенное по заказу Международной торговой палаты. «Вакцинный национализм» может обойтись глобальной экономике в $9,2 триллиона, и почти половина этих потерь — $4,5 триллиона — может прийтись на наиболее богатые экономики», — сказал Тедрос Аданом Гебреисус.

Он напомнил, что богатые государства уже вовсю проводят сейчас вакцинацию от коронавируса, а наименее развитые страны в это время смотрят и ждут. «Пока мы не победим пандемию повсеместно, мы не победим ее нигде», — добавил глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что «национализм» в отношении вакцин может служить краткосрочным политическим целям. «Но в среднесрочных и долгосрочных экономических интересах каждой страны поддерживать справедливость при распределении вакцин», — пояснил Тедрос Аданом Гебреисус.



Он напомнил, что на финансирование доступа к средствам диагностики и лечения COVID-19 в рамках международного партнерства ACT-Accelerator в 2021 году требуется $26 миллиардов. «В случае получения полного финансирования на эти цели каждый вложенный в это партнерство доллар принесет $166», — заключил Тедрос Аданом Гебреисус.