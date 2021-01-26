10:49
USD 84.79
EUR 103.22
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ предупредила об огромных потерях из-за «вакцинного национализма»

Неравномерное распределение вакцин от коронавируса может стоить мировой экономике более $9 триллионов. Об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Он сослался на исследование, проведенное по заказу Международной торговой палаты. «Вакцинный национализм» может обойтись глобальной экономике в $9,2 триллиона, и почти половина этих потерь — $4,5 триллиона — может прийтись на наиболее богатые экономики», — сказал Тедрос Аданом Гебреисус.

Он напомнил, что богатые государства уже вовсю проводят сейчас вакцинацию от коронавируса, а наименее развитые страны в это время смотрят и ждут. «Пока мы не победим пандемию повсеместно, мы не победим ее нигде», — добавил глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что «национализм» в отношении вакцин может служить краткосрочным политическим целям. «Но в среднесрочных и долгосрочных экономических интересах каждой страны поддерживать справедливость при распределении вакцин», — пояснил Тедрос Аданом Гебреисус.

Он напомнил, что на финансирование доступа к средствам диагностики и лечения COVID-19 в рамках международного партнерства ACT-Accelerator в 2021 году требуется $26 миллиардов. «В случае получения полного финансирования на эти цели каждый вложенный в это партнерство доллар принесет $166», — заключил Тедрос Аданом Гебреисус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181160/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Прививка от COVID-19. Как будут вакцинировать в Кыргызстане — вопрос открытый
Снова ошибка. ЮНИСЕФ не собирается покупать холодильники для вакцины от COVID
Создатель вакцины от COVID-19 рассказал кыргызстанцам, как идет исследование
Ошибка чиновника. USAID не будет покупать холодильники для вакцин от COVID-19
Первую партию вакцины от COVID-19 доставили в Кыргызстан
COVID-19. Минздрав рассматривает поэтапный подход к вакцинированию населения
COVID-19. Вакцина от коронавируса поступит в Кыргызстан не ранее июня
Создателем российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» стал уроженец Кыргызстана
Кыргызстану необходимо $2 миллиона для вакцинации населения. Денег в бюджете нет
Глава ВОЗ предупредил о последствиях неравного доступа к вакцине от коронавируса
Популярные новости
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Как кризис в&nbsp;Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за&nbsp;границу Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу
Изнасилование мальчика в&nbsp;бане. В&nbsp;МВД напоминают: призывы к&nbsp;самосуду незаконны Изнасилование мальчика в бане. В МВД напоминают: призывы к самосуду незаконны
Возвращение в&nbsp;школу. Как родителям уберечь детей от&nbsp;COVID-19 Возвращение в школу. Как родителям уберечь детей от COVID-19
Бизнес
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
26 января, вторник
10:45
Женщина пропала после допроса в ГОВД Баткена. Ее тело нашли спустя два месяца Женщина пропала после допроса в ГОВД Баткена. Ее тело н...
10:44
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 550 человек, 246 — в тяжелом состоянии
10:40
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
10:37
В Кыргызстане выявили 97 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 84 068
10:35
Мать зарезала сына. Подозреваемую в убийстве задержали