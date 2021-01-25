Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не фейк

В Сети распространяется ролик замерзшего Иссык-Куля. Снявший его уверяет, что прибрежные воды скованы льдом на сотню метров. В подтверждение своих слов мужчина прогуливается по льду. Ролик датируется 24 января.

В обсерватории озера Иссык-Куль Агентства по гидрометеорологии 24.kg подтвердили, что видео не фейк.