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Общество

Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не фейк

В Сети распространяется ролик замерзшего Иссык-Куля. Снявший его уверяет, что прибрежные воды скованы льдом на сотню метров. В подтверждение своих слов мужчина прогуливается по льду. Ролик датируется 24 января.

В обсерватории озера Иссык-Куль Агентства по гидрометеорологии 24.kg подтвердили, что видео не фейк.

«Скорее всего, видео снято на восточном побережье Иссык-Куля, ближе к Караколу. Такая картина там не редкость в холодные зимы. Последние три дня в области было очень холодно. Ночью температура опускалась до —11 градусов. В районе Каракола есть неглубокие места, где много пресных рек и подземных родников. Такие заливы действительно промерзают», — рассказали редакции в обсерватории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181122/
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