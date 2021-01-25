Изнасилование 13-летней девочки. Областной суд не может начать рассмотрение дела

В Иссык-Кульском областном суде никак не может начаться судебный процесс по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Заседание отложили по ходатайству защиты обвиняемого. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшей Айнура Асанова.

По ее словам, ранее оправдательный приговор Тонского районного суда обвиняемым был обжалован со стороны защиты и гособвинения.

«Адвокат обвиняемого заявил ходатайство о переносе заседания. В документе указывается, что у юриста другой процесс в одном из судов Бишкека», — сказала Айнура Асанова.

Ранее Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Третьему подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что она беременна.