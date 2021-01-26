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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 26 января солнечно, без осадков. Температура воздуха ожидается +1 градус. День увеличился до 9 часов 43 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш»;
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Люксембург, Красной, Токтоналиева, переулки Лазурный, Верхний, Баррикадный;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Самойленко, Ветеринарная, Южная магистраль, Абдрахманова, Набережная);
  • 9.30-13.00 — 12-й микрорайон, улица Манасчи Каралаева;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Ялтинской, Джалиля, Шайыр, Махатмы Ганди, Киевской, Сыдыкова;
  • 10.00-14.00 — отрезок улицы Дачной, переулок Керченский;
  • 12.30-15.30 — 12-й микрорайон, улицы Байтика Баатыра, Медерова, Элебаева;
  • 13.00-16.00 — отрезки улиц Гагарина, 2-я линия, проспекта Айтматова;
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улица Кайберен);
  • 13.00-15.00 — отрезки улиц Панфилова, Боконбаева.

У кого намечается той

Талант Джанагулов

Родился 26 января 1989 года. Дзюдоист, участник Олимпиады-2008.

Памятные даты

Установлены дипотношения между Кыргызстаном и Японией

Дипломатические отношения между двумя странами установлены 26 января 1992 года.

Посольство Японии в Кыргызстане открыто в январе 2003-го. Работу по сотрудничеству между государствами с 1996 года проводило посольство Японии в Казахстане, а до этого — посольство Японии в Москве.

Авария на ТЭЦ Бишкека

24.kg
Фото 24.kg. ТЭЦ Бишкека, 29 января 2018 года

26 января 2018 года на теплоцентрали произошла авария. Пять дней, когда столбик термометра опускался до минус 27-30 градусов, отопление в дома подавали по минимуму, чтобы не разморозить всю систему.

По аварии и модернизации возбудили уголовные дела.

Международный день таможенника

26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994-м получившего свое нынешнее название — Всемирная таможенная организация (ВТАО). На ней были представлены главы своих таможенных служб 17 стран Европы.

Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день выбрали в качестве ежегодного праздника.

Всемирная таможенная организация объединяет 182 государства, которые управляют более чем 98 процентами всей международной торговли. Три четверти из них являются развивающимися странами.

Отметим, что в Кыргызстане свой профессиональный праздник таможенники отмечают ежегодно 31 декабря.

Люди, которые меняли мир

Умерла скульптор Ольга Мануйлова

Open.kg
Фото Open.kg. Ольга Мануйлова

Родилась 17 (30) октября 1893 года в Нижнем Новгороде. Мастер монументально-декоративной скульптуры, народный художник Киргизской ССР.

Ольга Мануйлова за 70 творческих лет создала более 600 произведений пластики. Большинство работ хранится в ее доме, двери которого уже много лет открыты для посетителей.

Декоративные лепнины Ольги Мануйловой украшают фронтоны и фасады многих строений: барельефы на здании Конституционного суда, скульптурная композиция для Театра оперы и балета.

В Кыргызстан Ольга Мануйлова попала в 1939-м. Тогда по заданию правительства ее вызвали из Москвы и предложили создать памятник акыну Токтогулу Сатылганову. Со временем проект заморозили, но семья Мануйловых, несмотря на безденежье, осталась в стране навсегда.

Умерла в 1984 году.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181085/
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