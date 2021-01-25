13:46
USD 84.77
EUR 103.24
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Главный реаниматолог Минздрава не согласна с выводами межведкомиссии по COVID-19

Заявления членов межведомственной комиссии о том, что медиков не обучали лечению при коронавирусе, неправда. Об этом на пресс-конференции заявила профессор, главный внештатный реаниматолог Минздрава Гулжан Жузубалиева.

Она отметила, что не согласна с выводами межведомственной комиссии по повышению эффективности государственных и местных органов в противодействии COVID-19 о том, что главные медицинские специалисты не участвовали в лечении пациентов, а также медики не были обучены.

«Реаниматологов в стране катастрофически не хватает. У них зарплаты ниже прожиточного минимума. Поэтому многие кадры уезжают в другие страны. Большинству сотрудников реанимационных отделений страны за 55-60 лет. Они несли службу, как в тылу, заходили в красные зоны. Мы заболевали сами. Едва вылечившись, возвращались к больным. Другого выбора не было», — сказала Гулжан Жузубалиева.

Она подчеркнула, что заведующие реанимационными отделениями обучали медиков онлайн и офлайн. Поэтому обвинения в их адрес необоснованные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181065/
просмотров: 446
Версия для печати
Материалы по теме
Еще живые лежали рядом с трупами! История девушки, в пандемию лишившейся отца
Главный пульмонолог рассказал, отчего умирали люди при первой волне COVID-19
Расследование однобоко и необъективно. Врачи о работе межведкомиссии по COVID-19
В Кыргызстане еще четыре медика заразились коронавирусом
В Кыргызстане еще один медик заразился коронавирусом
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 695 человек, 248 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В Кыргызстане выявили 93 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 83 796
COVID-19. Медики вынуждены были покупать маски по завышенным ценам
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
Популярные новости
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Маршрутный бунт. Какой тариф устроил&nbsp;бы бишкекчан и&nbsp;почему Маршрутный бунт. Какой тариф устроил бы бишкекчан и почему
Как кризис в&nbsp;Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за&nbsp;границу Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу
Для въезжающих в&nbsp;США введены новые правила, их&nbsp;озвучил Джо Байден Для въезжающих в США введены новые правила, их озвучил Джо Байден
Бизнес
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
Виртуальная накопительная карта&nbsp;&mdash; новый способ сделать покупки приятнее Виртуальная накопительная карта — новый способ сделать покупки приятнее
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
25 января, понедельник
13:29
Еще живые лежали рядом с трупами! История девушки, в пандемию лишившейся отца Еще живые лежали рядом с трупами! История девушки, в па...
13:19
Главный пульмонолог рассказал, отчего умирали люди при первой волне COVID-19
13:16
Главный реаниматолог Минздрава не согласна с выводами межведкомиссии по COVID-19
13:06
Пожар на угольном предприятии Кара-Кече потушили
12:31
В Тюпе маршрутка врезалась в дерево. Один человек погиб и девять получили травмы