Главный реаниматолог Минздрава не согласна с выводами межведкомиссии по COVID-19

Заявления членов межведомственной комиссии о том, что медиков не обучали лечению при коронавирусе, неправда. Об этом на пресс-конференции заявила профессор, главный внештатный реаниматолог Минздрава Гулжан Жузубалиева.

Она отметила, что не согласна с выводами межведомственной комиссии по повышению эффективности государственных и местных органов в противодействии COVID-19 о том, что главные медицинские специалисты не участвовали в лечении пациентов, а также медики не были обучены.

«Реаниматологов в стране катастрофически не хватает. У них зарплаты ниже прожиточного минимума. Поэтому многие кадры уезжают в другие страны. Большинству сотрудников реанимационных отделений страны за 55-60 лет. Они несли службу, как в тылу, заходили в красные зоны. Мы заболевали сами. Едва вылечившись, возвращались к больным. Другого выбора не было», — сказала Гулжан Жузубалиева.

Она подчеркнула, что заведующие реанимационными отделениями обучали медиков онлайн и офлайн. Поэтому обвинения в их адрес необоснованные.