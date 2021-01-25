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Общество

Бишкекский планетарий. Верховный суд начал рассмотрение законности приватизации

В Верховном суде началось рассмотрение дела о законности приватизации здания Бишкекского планетария.

Ранее судебная коллегия Бишкекского городского суда удовлетворила иск жителей Бишкека к ФУГИ о признании недействительным распоряжения о приватизации здания и территории планетария, подписанного в 1995 году.

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Представитель ОФ «Наше Право» Светлана Антропова отметила, что ответчики не согласились с решением и обратились в Верховный суд.

«Приватизация проведена в нарушение законодательства, так как это учебно-просветительский центр, расположенный к тому же в охранной зоне, возле парка», — отметила она.

Но суд не успел выслушать все стороны и объявил перерыв до 4 февраля. Кроме того, на заседание не явились представители Генеральной прокуратуры.

Напомним, первая инстанция не стала рассматривать иск по существу, посчитав, что права заявителей — горожан — не нарушены.

Здание планетария несколько раз переходило из рук в руки. Правозащитники надеются: если удастся добиться признания акта приватизации незаконным, можно будет оспорить и последующие сделки.

В настоящее время объект принадлежит сыну экс-спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова. Народный избранник в интервью 24.kg сообщал, что компания его семьи готова построить для города планетарий.

Вопрос о судьбе здания не раз поднимали и в Жогорку Кенеше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181056/
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