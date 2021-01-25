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Общество

Познай себя. Минкульт проводит творческие встречи с выдающимися людьми КР

Минкультуры начало знакомить молодежь с выдающимися людьми Кыргызстана. Об этом сообщили в ведомстве.

По его информации, в рамках проекта «Познай себя» будет проведена серия творческих встреч с талантливыми актерами, писателями, режиссерами, спортсменами нашей страны. Первым гостем вечера стал заслуженный артист Кыргызстана Асылбек Озубеков.

«Кино и театр — две разные вещи, и образ, который вы создаете в кино, останется в памяти людей, а в театре с каждым спектаклем свою роль можно поднять на лучший уровень», — сказал Асылбек Озубеков на встрече с молодежью.

Отметим, министерство планировало запуск проекта «Познай себя» еще полтора года назад. Целью акции является популяризация выдающихся представителей отечественного искусства, спорта, литературы и других сфер, что приведет к повышению интереса граждан, прежде всего молодежи, к истории развития культуры, изучению биографии успешных личностей-соотечественников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181043/
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