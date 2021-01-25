В Бишкеке отметили 100-летие композитора Арно Бабаджаняна

В Бишкеке отметили 100-летие армянского и советского композитора Арно Бабаджаняна. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

По его информации, музыкальный вечер «Верни мне музыку» посетили представители армянской диаспоры республики, Ассамблеи народа Кыргызстана, соотечественники.

«Мероприятие сопровождалось концертной программой. Сын композитора Араик Бабаджанян отправил нам видеоприветствие. Глава Россотрудничества передал в дар армянской диаспоре Кыргызстана фотопортрет Арно Бабаджаняна», — сообщили в Россотрудничестве.