Для зараженных COVID-19 свободны 256 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 256 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места 25 января:
- Национальный хирургический центр — 8;
- Национальный центр фтизиатрии — 27;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 1;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 194;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 7;
- Клинический родильный дом № 2 — 19.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 83 тысячи 971 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.