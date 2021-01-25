Для зараженных COVID-19 свободны 256 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 256 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места 25 января:

Национальный хирургический центр — 8;

Национальный центр фтизиатрии — 27;

Национальный центр кардиологии и терапии — 1;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 194;

Национальный центр онкологии и гематологии — 7;

Клинический родильный дом № 2 — 19.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 83 тысячи 971 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.