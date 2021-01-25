В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 613 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 952 пациента, в больницах — 661. В том числе 28 человек — в крайне тяжелом состоянии, 225 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (405 человек, или 61,2 процента) оценивают как средней тяжести. Только три пациента — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 98 человек. В Бишкеке выписаны 40 человек, Оше — 8, Чуйской области — 24, Ошской — 5, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 2.

С начала марта выздоровели 80 тысяч 25 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.